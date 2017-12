Buselli e Moschi alla resa dei conti

L'effetto domino a Palazzo dei Priori è partito dall'entrata in consiglio di Diego Bellacchini e il sindaco ha tolto le deleghe all'assessore

VOLTERRA — Era nell'aria da giorni e ieri, con l'entrata in consiglio di Diego Bellachini al posto di Federico Berni, il primo cittadino Marco Buselli ha avuto finalmente i numeri per mettere Paolo Moschi alla porta. Così, in men che non si dica, si è materializzato l'ennesimo rimpasto di giunta.

Bellacchini, sedendosi nei banchi della maggioranza, ha di fatto reso superfluo il voto dell'assessore Moschi e Buselli non ha esitato nel togliergli le deleghe. Sarà Massimo Fidi a occuparsi d'ora in poi di opere pubbliche, viabilità e manutenzioni, ambiente, difesa del suolo e tutela della risorsa idrica, consorzi stradali, sicurezza e decoro urbano. La delega alle politiche per la tutela degli animali è andata a Tiziana Garfagnini, Bellacchini si occuperà delle manifestazioni storiche mentre a Moschi non è rimasto altro che sedersi sugli scranni della minoranza.

Un risiko, quello della politica volterrana, che sembra non avere mai fine, non immune da astio e strascichi polemici.