Volterra festeggia 25 anni con i gemelli francesi

Per l'occasione, sono in programma diverse iniziative dal 18 al 22 aprile. Ospite una delegazione di Mende

VOLTERRA — Festa in città per i 25 anni di gemellaggio con la città francese di Mende.

In collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con il supporto importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune e Comitato Gemellaggi hanno organizzato dal 18 al 22 aprile una serie di iniziative.

Durante tutte le giornate sarà possibile percorrere tutte le tappe di Ricordiamoci di noi, la mostra diffusa che raccoglie le immagini più curiose e significative di questi anni di scambi.

Venerdì sarà il momento per socializzare in atmosfere inusuali. La Dolceria del Corso proporrà infatti, nel pomeriggio, una merenda bon ton di piccola pasticceria, anzi, mignon. VolaTerrA, invece, dalle 19 si trasformerà in un bistrot di altri tempi. L’ora dell’aperitivo si potrà trascorrere con una magica illuminazione, sapori francesi e la musica dal vivo dei maestri del CEPEM. La Francia è poi da sempre sinonimo di moda ed eleganza. Per questo motivo per tutta la giornata il centro estetico Sunrise, propone, su appuntamento, una manicure tutta francese, con colori e applicazioni a tema. Il sabato è la giornata che pensa anche ai più piccoli. Dalle 10,30 via Gramsci ospiterà “I giochi dell’amicizia”, animazione a cura di Cuky’s Play con trucca-bimbi, giochi e colori. Alle 11,30 la Sala Melani di casa-torre Toscano sarà la cornice in cui si svolgerà la cerimonia di anniversario alla presenza delle autorità e degli ospiti francesi. Le due amministrazioni comunali firmeranno anche un impegno a mantenere scambi e occasioni di incontro anche per gli anni a venire. Seguirà un brindisi.

La Volterra che ama leggere sarà felice di sapere che anche a Volterra arriverà il progetto La città dei lettori, dell’associazione culturale Wimbledon. Cento libri di grandi autori francesi contemporanei si potranno ritirare gratuitamente in via Gramsci dalle 11 alle 13 in via Gramsci. Sarà sufficiente sottoscrivere la tessera dell’associazione, che dà, tra gli altri vantaggi, l’ingresso gratuito al festival nazionale de La città dei lettori che si tiene a Firenze in giugno. Ma i momenti culturali non si esauriscono qui. Un’occasione unica per volterrani e non sarà assistere a “Poesie al museo”, alle 16 in palazzo Minucci. L’attrice Eleonora Ferrari leggerà le più celebri poesie francesi nelle sale del museo. Seguirà, per gli intervenuti, una visita gratuita all’ecomuseo dell’alabastro e alla pinacoteca. Infine, grazie alla sapiente organizzazione di Slow Food Volterra, alle 20,30, al ristorante La Carabaccia, si potrà gustare una cena gourmet in compagnia dei gemelli francesi. Nel menu quei piatti che oggi conosciamo come francesi, ma che furono portati alla corte di Francia proprio dalla “nostra” Caterina de’ Medici. La cena si prenota a gemellaggivolterra@outlook.it o al 3408289004.