Il dito di una bambina salvato durante la nevicata

Il 1 marzo all’ospedale di Volterra è stato fatto un delicato intervento alla mano di una bimba di 14 mesi. L’elisoccorso Pegaso non poteva volare

VOLTERRA — A margine della firma del protocollo d’intesa per il rilancio della Valdicecina il sindaco Marco Buselli ha raccontato di un intervento avvenuto il 1 marzo, giorno in cui in tutta la Toscana è nevicato.

Buselli ha spiegato che una bambina di 14 mesi doveva subire un delicatissimo intervento per riattaccare il dito di una mano. Senza la neve l’intervento si sarebbe compiuto al Meyer di Firenze. Ma non è stato possibile a causa delle avverse condizioni meteo: l’eliso Pegaso non poteva volare.

Così l’operazione è stata fatta da un dottore dell’ospedale di Volterra, ed è riuscito.

Buselli ha citato questo caso come esempio dell’importanza di non diminuire i servizi sanitari nell’ospedale della città etrusca. Con la neve e senza la capacità di quel medico la bambina si sarebbe dovuta operare in altri ospedali distanti decine di chilometri.