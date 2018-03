L'affluenza alle urne alle ore 12

Dopo cinque ore di seggi aperti, in provincia di Pisa ha espresso il proprio voto il 20,55 per cento degli aventi diritto

VOLTERRA — Scoccato mezzogiorno, nei seggi del comune di Volterra ha votato un numero di elettori pari al 21,36 per cento degli aventi diritto, mentre a Pomarance il 21,76 per cento.

E' un dato leggermente superiore alla media toscana (21,17 per cento) e nazionale (19,38), per quanto questi due dati siano ancora non definitivi.

In provincia di Pisa affluenze record a Castelnuovo di Val di Cecina (26,74), Monteverdi Marittimo (23,86) e Castellina Marittima (23,41). A Pisa l'affluenza è stata del 21,33 per cento, mentre a Pontedera del 22,81.