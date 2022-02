8 nuovi casi Covid in Alta Valdicecina

Scendono sotto le decine i nuovi contagi delle ultime 24 ore. Interessati soltanto 4 Comuni del territorio. Ecco tutti i dettagli

VOLTERRA — In Alta Valdicecina, tra ieri e oggi, sono stati registrati 8 casi Covid. Un numero in discesa anche rispetto alla giornata di ieri, quando ne erano stati accertati 14.



Qui di seguito la ripartizione dei nuovi contagi per Comune di residenza e in ordine decrescente per tasso di incidenza giornaliero:



Casale Marittimo 3 (tasso di incidenza di 280,90 casi per 100.000 abitanti), Guardistallo 1, Castellina Marittima 1, Volterra 1 (tasso di 10,18).



Nella Provincia di Pisa sono state accertate complessivamente 200 positività (ieri 255).



In Toscana, i ricoverati per Covid sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), dei quali 57 in terapia intensiva (stabili).



Infine, oggi si registrano 25 nuovi decessi: 17 uomini e 8 donne, dei quali 3 residenti in Provincia di Pisa.