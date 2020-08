Ordinanza per disciplinare le raccolte fondi

Provvedimento che arriva dopo che si sono verificati episodi di richieste insistenti e moleste da parte di associazioni non conosciute sul territorio

POMARANCE — La sindaca Ilaria Bacci ha firmato un'ordinanza che disciplina le raccolte fondi che avvengono in strada, casa per casa.

"L’amministrazione comunale - hanno spiegato dal municipio - ha posto alcuni paletti alle raccolte di fondi in strada da parte di associazioni ed enti. La scelta è stata dettata alla luce di alcuni recenti episodi di richieste insistenti e a tratti moleste da parte di esponenti di alcune associazioni non conosciute sul territorio".

"Con l’ordinanza appena emessa si dispone che la raccolta di fondi su area pubblica sia ammessa solo da parte di determinati soggetti che abbiano avuto un riconoscimento pubblico. Si tratterà pertanto di associazioni ed enti iscritti nell’Albo comunale delle associazioni o nei registri regionali del Terzo Settore della Toscana o nel Registro Trasparenza dei portatori di interesse tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" hanno chiarito dal municipio.

“Con questa ordinanza – ha detto la sindaca Ilaria Bacci – non vogliamo limitare il diritto di autofinanziamento quanto piuttosto tutelare la fede pubblica e i cittadini in particolare quelli più indifesi. Vogliamo pertanto che chi chiede denaro in strada per le proprie finalità associative abbia ottenuto un riconoscimento pubblico mediante l’appartenenza ai suddetti registri, evitando così di imbattersi in soggetti di cui si sa poco o niente e che assumono comportamenti fastidiosi e molesti”.

Il provvedimento della sindaca precisa infine che la raccolta fondi da parte dei soggetti legittimati,che dovrà sempre avvenire con comportamenti rispettosi, non potrà avvenire in forma itinerante ma solo previa richiesta di occupazione di suolo pubblico.