Volontari dalla Valdicecina nella Toscana innevata

Sono partiti insieme alla colonna mobile regionale di Anpas Toscana. Il lavoro consiste nel liberare le vie di comunicazione e renderle percorribili

ABETONE CUTIGLIANO — La Pubblica assistenza dell'alta Valdicecina è attivata da ieri sera con la colonna mobile regionale di Anpas Toscana assieme ad altre sezioni regionali per l'emergenza neve che interessa il nord della regione.

Per supplire alle esigenze del territorio sono stati impiegati mezzi per lo sgombero della neve, fuoristrada e volontari specializzati nell'uso della motosega per la rimozione di alberi o rami pericolanti.

La priorità negli interventi, hanno spiegato dalla Pubblica assistenza, è liberare le vie di comunicazione dalle piante cadute e dalla neve caduta abbondante e che tuttora imperversa sulla zona. I volontari della Valdicecina hanno sottolineato che non si registrano situazioni di pericolo o feriti.

Intanto in Valdicecina è in arrivo una giornata di Befana con altra pioggia, mentre la neve potrebbe arrivare nei prossimi giorni.