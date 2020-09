Covid, altri 14 casi in provincia

La provincia di Pisa continua ad essere una delle più colpite dai nuovi casi Covid riscontrati in Toscana, oggi altri 14

PISA — Altri 14 casi positivi riscontrati in provincia di Pisa che portano il totale da inizio emergenza a 1492 contagi sul territorio.

Nelle ultime ore in Toscana si sono registrati 110 nuovi casi ( ben 42 nella provincia di Firenze ) con un decesso, quello di un uomo di Massa Carrara e 43 guarigioni.

Complessivamente i positivi sono al momento 3.327, in aumento del 2 per cento. Solo in 108 sono però ricoverati in ospedale nei reparti Covid, tre in meno in rispetto a ieri (meno 2,7 per cento): ventiquattro di questi si trovano in terapia intensiva (stabili). Gli altri sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono addirittura asintomatici.