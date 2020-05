Covid, nessun decesso e due casi positivi

Il quadro della provincia di Pisa rimane abbastanza stabile. I casi positivi da inizio emergenza sono arrivati a 883, due nelle ultime ore

PISA — Diventano 883 i casi positivi in provincia di Pisa al Covid 19. Due nuovi contagi sono stati registrati nelle ultime ore, uno a Vecchiano e uno a Casciana Terme - Lari. Nessun decesso sul territorio ( le vittime sono 83 ) in un quadro regionale che vede 14 nuovi casi positivi e sei vittime.

Aumentano ancora in Toscana i guariti ( sono ormai il 68,8% dei casi totali ) e si riducono i pazienti ricoverati nei reparti Covid ospedalieri.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti, che oggi è arrivata oltre quota 3mila: si sono registrate finora 2063 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3129 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 35 di cui 9 in Terapia intensiva.