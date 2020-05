Covid, solo un caso in più ma c'è un decesso

I dati continuano a segnare incrementi molto limitati dei nuovi contagiati mentre aumentano in gran numero le guarigioni

PISA — Un contagio in più nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa ( i casi totali da inizio emergenza sono stati 881 ) dove, purtroppo, si registra anche un decesso, quello di una donna di 91 anni di Forcoli.

A livello regionale oggi si contano altri due decessi e solo sette nuovi contagi, in un quadro segnato dall'aumento delle guarigioni ( che hanno raggiunto quota 6.653 e sono il 66,7% dei casi totali) e dalla diminuzione delle persone ricoverate ( 17 in meno rispetto a ieri ).

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 1897 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2963 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 38 di cui 9 in Terapia intensiva, quindi in costante diminuzione.