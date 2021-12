Sabatino eletto segretario provinciale del Pd

Le elezioni si sono svolte alla Stazione Leopolda e non ci sono state sorprese. Oreste Sabatino è arrivato al congresso da candidato unico

PISA — La ritrovata unità del Partito democratico pisano ha il nome e il volto di Oreste Sabatino, avvocato di 27 anni, eletto ieri nuovo segretario provinciale del Pd. Termina così il lungo periodo di commissariamento guidato da Valeria Valente.

Oreste Sabatino

Sabatino ha aperto il suo intervento alla Stazione Leopolda, dove è arrivato da candidato unico, chiedendo un applauso per tre persone "che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente: Daniele Belli, Gianluca Bertini e Marco Papiani. Tre persone, tre amici che hanno dato tanto a questo partito e alle loro comunità".

Ha quindi ricordato il suo arrivo a Pisa dal Mezzogiorno e il suo impegno in politica, da subito, con i Giovani Democratici, di cui è stato segretario dal 2016 al 2020. Ora guarda al futuro, con tutto l'onore e l'onere che il ruolo comporta.

"Per anni abbiamo vissuto in un clima di congresso permanente - ha ricordato Sabatino -, di non riconoscimento e rispetto delle posizioni altrui, di una battaglia di tutti contro tutti che ha indebolito e macchiato la nostra immagine dentro e fuori la nostra comunità. Abbiamo il dovere di imprimere una svolta al nostro interno, di dare gambe e forza ad un nuovo inizio. Dobbiamo farlo insieme, iscritti e simpatizzanti, dirigenti ed amministratori, perché soltanto insieme possiamo vincere le sfide che abbiamo di fronte come partito, come Regione e come Paese. È il momento dell'ascolto e del confronto, nei circoli e nei territori, con le persone e tra le persone. Grazie a tutti quelli che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane animeranno e arricchiranno il nostro dibattito e la nostra discussione. Insieme per un nuovo inizio".