Ventiquattro ore senza nuovi casi né decessi

Un dato positivo che la provincia di Pisa condivide con buona parte della Toscana, dove nelle ultime ore è stato registrata un solo nuovo caso Covid

PISA — Pisa e provincia mettono in archivio un altro giorno con zero nuovi casi Covid e zero decessi. Un dato sostanzialmente positivo in linea con quello regionale: in Toscana, nelle ultime 24, ore è emersa una sola positività al coronavirus (in provincia di Firenze) e sono avvenuti tre decessi collegati all'epidemia (2 in provincia di Firenze e uno in provincia di Siena).

Restano dunque 896 i casi Covid rilevati a Pisa e provincia dall'inizio dell'epidemia. La maggioranza di questi sono già stati giudicati guariti, mentre sono 89 le persone decedute, circa il 10 per cento dei contagiati.

Su 10.145 toscani risultati positivi fino ad oggi i guariti sono già ben 8.440, l’83,2 per cento dei casi totali. In Toscana si contano ad oggi soltanto 628 attualmente positivi, più 3.613 persone - meno 446 rispetto a ieri - non sottoposte a tampone, che si trovano in isolamento domiciliare perché hanno avuto un contatto stretto con persona risultata positiva.