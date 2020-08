Rischio temporali, otto ore di allerta meteo

Salvini con il cucciolo in spiaggia: «Non sono giocattoli, chi abbandona non è un uomo»

Meteo in peggioramento a partire dal primo pomeriggio. L'allerta meteo riguarda Valdera, Comprensorio del Cuoio e Alta Val di Cecina

PONTEDERA — La sala regionale di Protezione civile ha aggiornato in mattinata l'allerta meteo in codice giallo già diramata ieri per rischio temporali e rischio idrogeologico su buona parte della Toscana interna, includendo Valdera e Comprensorio del Cuoio.

L'allerta, che scatterà alle 13 e resterà in vigore fino alle 21 di oggi, lunedì 24 agosto, comprende dunque tutta la provincia di Pisa, fatta eccezione dei Comuni di Pisa e Cascina.

I meteorologi hanno previsto temporali sparsi anche molto forti nell'entroterra della Toscana, con possibili colpi di vento e grandinate.