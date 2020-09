Elezioni regionali, Bene Comune invita a votare

Il partito locale espone la sua posizione invitando gli elettori ad alcune riflessioni in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale

CASTELNUOVO VAL DI CECINA — "Le prossime elezioni regionali del 20-21 settembre non implicano una semplice scelta amministrativa. C’è qualcosa di più rilevante in gioco" sottolineano da Bene Comune di Castelnuovo Val di Cecina.

"Queste elezioni hanno una valenza politica nazionale: la Destra di Salvini e Meloni ha già imbastito la nuova “campagna di Toscana”, immaginando che possa avere un esito diverso da quella per l’Emilia Romagna e che possa produrre un brusco cambio del Governo, magari con nuove elezioni anticipate.Si tratta di personaggi e pseudo-gruppi social che giocano sempre con gli stessi strumenti: il pressapochismo, l’ignoranza, la rabbia sociale, la disinformazione, l’appello all’egoismo individuale e il richiamo delle solite paure.

Questa Destra fascio-leghista è negatrice di tutti i più alti valori della nostra Carta Costituzionale.

Sono 8 i candidati alla carica di presidente della Regione Toscana: Eugenio Giani (centrosinistra), Susanna Ceccardi (centrodestra), Irene Galletti (Movimento 5 Stelle),Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra), Roberto Salvini (Patto per la Toscana), Marco Barzanti (Pci), Salvatore Catello (Partito Comunista), Tiziana Vigni (Movimento 3v)

E’ ovvio che in questa situazione la Toscana sia contendibile. Noi del gruppo di Opposizione Bene Comune di Castelnuovo Val di Cecina sentiamo il dovere di mobilitarci in vista delle elezioni e lo facciamo invitando le cittadine e i cittadini della Val di Cecina ad andare a votare e ad esprimere, dopo una giusta riflessione anche sul lavoro svolto, specialmente in ambito sanitario, dall’Amministrazione regionale uscente, un voto per quelle forze che si ispirano alla Costituzione, che sostengono i valori in cui noi crediamo (giustizia sociale, tolleranza, accoglienza, rispetto della dignità delle persone e delle differenze, tutela dell’ambiente) e che lottano per ottenere una democrazia compiuta, viva e partecipata, capace di corrispondere con i fatti alle esigenze della popolazione e dei territori di Toscana".