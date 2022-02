Un matrimonio in Comune tra Montopoli e Volterra

L'assessore volterrano alla Cultura, Dario Danti, e la vicesindaca di Montopoli, Linda Vanni, si sono sposati a Pisa. A officiare, il sindaco Capecchi

PISA — Quando si dice il matrimonio in Comune. Definizione perfetta per la cerimonia che ha unito Dario Danti e Linda Vanni, novelli sposi unitisi in matrimonio nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Marito e moglie, infatti, ricoprono entrambi una carica in due diverse amministrazioni.



Danti è attualmente assessore alla Cultura a Volterra, anche se già in passato aveva ricoperto il medesimo ruolo nel Comune di Pisa. Prima, ha insegnato a lungo tra Lucca, Viareggio e, appunto, Pisa. Vanni, invece, è vicesindaca a Montopoli in Val d'Arno, oltre a essere anche vicesegretario provinciale del Partito democratico. In passato ha ricoperto anche la carica di consigliera provinciale.



A celebrare il matrimonio, infine, è stato il sindaco proprio di Montopoli, Giovanni Capecchi.