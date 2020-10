Altri tre decessi nel Pisano, 198 nuovi contagi

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

In provincia di Pisa restano alti i numeri dell'epidemia da coronavirus. In Toscana, nelle ultime 24 ore, quasi duemila nuovi casi e 13 decessi

PISA — La provincia di Pisa deve fare i conti anche oggi con altri decessi collegati al coronavirus, tre dei 13 registrati nelle ultime ore in Toscana, che hanno riguardato 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni. Nel Pisano, sempre nelle ultime 24 ore, sono state rilevate anche 198 nuove positività al virus su 1.966 totali in Toscana.

I decessi collegati al Covid-19 in Toscana salgono a 1.310, a 118 in provincia di Pisa.

Con i 198 casi odierni salgono a 4.937 le positività al coronavirus emerse fra Pisa e la sua provincia dall'inizio dell'epidemia, a 38.958 in Toscana, dove ad oggi si contano 13.678 guariti, il 2,6 per cento in più rispetto a ieri.

La provincia di Pisa, con 1.178 casi ogni 100mila abitanti, è la seconda in Toscana per numero di contagi in rapporto alla popolazione. La media toscana è di 1.045, quella italiana di 977 circa.

L'età media dei 1.966 nuovi casi odierni in Toscana è di 44 anni circa, in linea con il dato degli ultimi giorni. In Toscana si contano oggi 23.970 attualmente positivi (+7,2% in un giorno, tasso in lieve calo), 1.093 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (106 n più rispetto a ieri), 137 gli assistiti in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri).

Per ovviare all'aumento delle ospedalizzazioni, ieri l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha deciso di riaprire il reparto Covid dell'ospedale Lotti di Pontedera.