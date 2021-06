Covid, un'altra morte in provincia di Pisa

Appena 12 le nuove positività al coronavirus accertate nelle 24 ore nel Pisano, stabili i ricoveri negli ospedali. Purtroppo un nuovo decesso

PISA — Nelle ultime 24 ore è stato purtroppo registrato un nuovo decesso collegato al Covid-19 in provincia di Pisa. Che nello stesso arco di tempo ha contato appena 12 nuove positività al virus e numeri stabili per quanto riguarda i ricoveri. La vittima, hanno fatto sapere dalla Ausl Toscana nord ovest, è un uomo di 58 anni.

Nei reparti Covid degli ospedali Aoup di Pisa, a Cisanello e al Santa Chiara, i degenti sono 12 come ieri, 5 dei quali assistiti in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera altri 4 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

I nuovi casi sono stati accertati nei Comuni di Pisa (2), Casciana Terme Lari (2), Palaia (1), Pontedera (2), Santa Maria a Monte (1), Montescudaio (1), Castelfranco di Sotto (3).

Con i dati odierni la Regione aggiorna a 29.103 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio dell'epidemia, sale a 697 il conteggio dei decessi.

In costante aumento le vaccinazioni. La percentuale di popolazione coperta con almeno una dose ha raggiunto il 48% nell'area pisana, il 42,9% tra Valdera e Alta Valdicecina.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 6 nuovi decessi e 160 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati oggi sono 386 (1 in più rispetto a ieri), 88 dei quali in terapia intensiva (5 in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.