Nel Pisano nessun decesso e 111 nuovi positivi

In attesa dell'arrivo delle nuove forniture di vaccini Covid-19, nelle ultime 24 ore rilevati 111 nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa

PISA — Sono 111 le nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, per la quale oggi non sono stati segnalati nuovi decessi. Resta comunque alta la pressione sugli ospedali: i ricoverati in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sono passati dai 125 di ieri ai 129 di oggi, 35 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera 38 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 26 casi (Calci 1, Cascina 8, Crespina Lorenzana 2, Pisa 12, San Giuliano Terme 3), Valdera e Valdicecina 38 casi (Bientina 1, Calcinaia 5, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 5, Ponsacco 10, Pontedera 10, Santa Luce 1, Santa Maria a Monte 1, Terricciola 2, Volterra 1), Comprensorio del Cuoio i restanti casi (in attesa dei dati dalla Ausl competente, ndr).

Con l'aggiornamento di oggi salgono a 26.094 i casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il bilancio delle vittime resta fermo a quota 618. Tutto questo mentre nei centri per la vaccinazione si attende a giorni l'arrivo delle nuove dosi per riprendere le somministrazioni di massa.

La Toscana, nel suo complesso, ha contato oggi altri 34 decessi e 934 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.947 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 283 in terapia intensiva (due in più). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.