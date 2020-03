Covid-19, sindaca e due assessori in isolamento

Quarantena volontaria per Bacci, Pierotti e Pasco. Avrebbero avuto un incontro con una persona positiva: "Ora importanti responsabilità e buon senso"

POMARANCE — La sindaca Ilaria Bacci ha comunicato che lei e due assessori sono in quarantena volontaria: "Ipotizzando un possibile contatto con una persona risultata positiva, la sindaca del Comune di Pomarance Ilaria Bacci, e gli assessori Paola Pierotti e Patrizio Pasco si sono già posti in auto quarantena volontaria" ha scritto la stessa sindaca con un post su Fb, facendo riferimento a uno dei primi due casi positivi al Covid-19, registrato nel territorio del Comune di Pomarance. A quanto si apprende i tre avrebbero avuto un incontro con il contagiato. Un'altra assessore del Comune, Alessandra Siotto, si trova già da qualche giorno in quarantena.

"In attesa di ulteriori comunicazioni da parte della Azienda Usl Toscana Nord Ovest - ha ripreso Bacci - questa amministrazione, come appreso dalle autorità competenti, è a conoscenza del fatto che si tratta di un uomo di 68 anni e della moglie di 65 anni e che entrambi stanno bene e sono a casa".

Bacci ha aggiunto: "Tutti coloro che sono stati in contatto, ritenuto stretto dall'autorità sanitaria in base ai protocolli ministeriali, saranno contattati dal dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica, affinché siano sottoposti alla misura di quarantena preventiva con sorveglianza attiva come misura cautelativa. Per ovvie ragioni di privacy e secondo quanto previsto dalle norme, non possono essere divulgate pubblicamente altre informazioni. Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle misure nazionali previste. In questo momento difficile, più che mai sono importanti la responsabilità e il buon senso da parte di tutti. Senza panico, ma con massimo rispetto delle regole" ha concluso la sindaca Bacci.