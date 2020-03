Covid-19, due casi in Valdicecina, marito e moglie

Dall'Asl hanno reso noto il numero dei nuovi contagiati nell'Ausl Toscana nord ovest che sono 29. Il totale sale quindi a 119

POMARANCE — L'Ausl Toscana nord ovest ha reso noto che un uomo di 68 anni e la moglie di 65, entrambi di Pomarance, sono risultati positivi al Covid-19.

I due, hanno spiegato dall'Asl, sono a casa e stanno bene.

I nuovi contagiati tra Pisa, Valdera e Valdicecina sono nove. Il totale in queste tre zone sale dunque a 28.

Pisa, Valdera e Valdicecina, i 9 nuovi casi positivi

ragazzo di 9 anni, di Pisa, sta bene ed è a casa;

uomo di 62 anni, di Pisa, sta bene ed è a casa;

donna di 61 anni, di Pisa, sta bene ed è a casa;

donna di 78 anni, di Pontedera, sta bene ed è a casa;

donna di 19 anni, di Pontedera, sta bene ed è a casa;

uomo di 51 anni, di Pisa, ricoverato in Malattie infettive in AOUP;

uomo di Pisa (patologie pregresse) ricoverato in AOUP;

Nell'Asl Toscana nord ovest (Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno) oggi ci sono 29 casi in più. Il totale sale a 119.

Di seguito il quadro generale dell'ambito territoriale di Pisa. Il totale dei casi sale a 28. Qui sotto i 19 positivi (compreso il decesso dell’8 marzo di un uomo di 79 anni) già diagnosticati nei giorni scorsi:

uomo di 55 anni, di Lajatico, Vigile del Fuoco rientrato il 25 febbraio da Milano; sta bene ed è a casa;

donna di 44 anni, di Pisa, sta bene ed è a casa;

uomo di 78 anni, di Pisa, è ricoverato in ospedale;

uomo di 45 anni e donna di 44 anni, di Calcinaia, ricoverati in ospedale;

uomo di 59 anni, di Santa Maria a Monte, è un contatto stretto di una persona risultata positiva, è in quarantena a casa;

uomo di 41 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale;

uomo straniero, ricoverato in ospedale;

uomo di 40 anni, non si conosce domicilio, ricoverato in ospedale;

uomo di 79 anni, di Pisa - deceduto 8 marzo all’ospedale di Pisa;

donna di 56 anni, residente a Volterra, sta a casa;

un uomo di 43 anni, operaio di nazionalità polacca residente a Pisa, ricoverato in ospedale;

un giovane di 21 anni, di Pisa, risultato positivo ad un tampone ed emerso per verifiche incrociate tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e l’Asl Toscana nord ovest. E' a casa;

un cittadino di 59 anni, di Cascina (Pisa), è a casa;

due cittadini residenti a San Giuliano Terme (Pisa), marito e moglie, entrambi di 58 anni, sono nella propria abitazione;

altro cittadino di San Giuliano Terme (Pisa), di 38 anni, ancora ricoverato in ospedale;

marito e moglie (lui di 60 anni, lei di 65), residenti in Valdera; sono entrambi a casa;