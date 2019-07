Si avvicina la grande cena in ricordo di Bolide

Così era soprannominato e conosciuto da tutti Antonio Porcu, ucciso a 27 anni da una grave malattia. La cena al Piazzone il 3 agosto

POMARANCE — E' vivo a Pomarance il ricordo di Antonio Porcu ed in suo onore sabato 3 agosto si terrà al Piazzone di Pomarance: "Una festa per ritrovarsi insieme - hanno spiegato gli amici di Antonio organizzatori della cena -, con buon cibo e buona musica, come ad Antonio piaceva".

Gli amici di sempre ed i familiari del 27enne scomparso lo scorso autunno organizzano questo evento in collaborazione con la Pro Loco, le contrade e l'Amministrazione Comunale, per riunire tutto il paese in un grande abbraccio in memoria di Antonio.

"Una grande festa per Bolide, una festa in cui ci abbracceremo di nuovo, ricordando Antonio per come era. A partire dalle sue origini sarde a cui era legatissimo, con la musica degli 'Istentales' ed i piatti tipici della Sardegna. Una cena come le altre mille fatte con Antonio, ma questa volta condivisa con tutto il paese di Pomarance che non dimentica questo ragazzo buono dal cuore enorme e dal sorriso contagioso, col carattere solare e l'animo gentile".

Il Piazzone non poteva che essere il luogo più adatto, un posto amato da Antonio per le scorribande di contrada, un luogo ai margini del paese dove si inizia a sentire il profumo del bosco, che altrettanto amava. Una cena sarda accompagnata dalla musica degli amici di Antonio: dj Roby, Raffaele e Roberto, Piero Gualtiero, Elena, Paolino, Pax e Popi. Prima del concerto del noto gruppo 'Istentales' direttamente dalla Sardegna.

Il ricavato, in accordo con la famiglia di Antonio, sarà devoluto alla Pro Loco di Pomarance.

Gli organizzatori colgono l’occasione per ringraziare la Pro Loco, le contrade, la Stazione dei Carabinieri, il Comando dei Vigili, i tecnici e l’amministrazione del Comune di Pomarance, la Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina, il Comune di Volterra e tutti coloro che hanno collaborato, per aver permesso la realizzazione dell'evento.

"Una serata semplicemente per stare insieme a mangiare, a bere una birra, a fare due chiacchiere ascoltando un po’ di musica, come sempre abbiamo fatto con Antonio. Una serata che a te, Bolide, sicuramente piacerà moltissimo".