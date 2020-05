Covid rallenta ancora, un solo tampone positivo

A Roma, la fila silenziosa al Monte dei Pegni per vendere i ricordi: «Mesi che non lavoro, non so dove vado a finire»

Nella provincia pisana nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. I positivi, dall'inizio dell'emergenza, sono 863

PISA — Nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di Pisa non si sono registrati decessi. Le persone Covid-positive morte dall'inizio dell'emergenza Coronavirus restano dunque 77.

Il rallentamento della corsa del Coronavirus è testimoniato dal fatto che rispetto a ieri c'è stato solo un positivo in più (si tratta di una persona di San Giuliano Terme). Il totale delle persone positive nel pisano sale quindi a 863.

In Toscana invece sono 9.683 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.716.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 260 casi per 100.000 abitanti (media italiana 356 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 524 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 339, Firenze con 324, la più bassa Livorno con 158.

In Toscana l’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7.

In Toscana sono da registrare 16 nuovi decessi: 6 uomini e 10 donne con un’età media di 85,1 anni. Sono 915 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 24,5 x 100.000 residenti contro il 50,2 x 100.000 della media italiana (12esima regione)

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa (58,5 x 100.000), Lucca (67,2 x 100.000) e Firenze (67,2 x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2 x 100.000).

A livello regionale si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 528 (26 in meno di ieri), di cui 91 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 17 di marzo per i ricoveri totali, al 14 di marzo per le terapie intensive.