Covid, zero nuovi contagi in Valdera e Valdicecina

Un giorno senza nuovi casi positivi sul territorio. A livello regionale più guarigioni e meno ricoveri, ma quindici nuovi decessi

PONTEDERA — Zero nuovi casi di contagio da coronavirus nel territorio Valdera Valdicecina. E' quanto comunicato dalla Usl Toscana nord ovest nel consueto bollettino quotidiano.

Il quadro toscano, fornito dalla Regione, segnala quindici nuovi decessi, ma un aumento di guarigioni e la diminuzione dei ricoveri nei reparti Covid ospedalieri.

Dato confermato sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, dove continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 690 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1756 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 140 di cui 36 in Terapia intensiva.