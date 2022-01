"Grazie al ministro, anfiteatro opera unica"

Soddisfazione del presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che aveva accompagnato Franceschini a Volterra: "L'anfiteatro è la scoperta del secolo"

VOLTERRA — "Questa è la notizia che aspettavamo: il ministro Franceschini ha infatti confermato lo stanziamento di 4,5 milioni da parte del ministero che ci aveva anticipato a Novembre, quando visitammo insieme gli scavi". Esulta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, soddisfatto dall'arrivo di risorse che contribuiranno ai lavori per l'anfiteatro romano portato alla luce grazie a degli scavi archeologici.



"L'anfiteatro di Volterra è una delle scoperte più straordinarie fatte negli ultimi anni, la scoperta archeologica del secolo. Dalla prima volta che l'ho visitato ho sempre detto che Governo e Regione avrebbero dovuto fare di tutto per sostenere i lavori, finanziare la fine degli scavi e rendere fruibile a tutti questo luogo incredibile - ha commentato - sono davvero felice e orgoglioso che presto, grazie a questi fondi, la Toscana potrà restituire al mondo un'opera straordinaria, ricca di storia e cultura, unica nel suo genere".



"Sarà una risorsa inestimabile per la cultura e il turismo di Volterra, di quel territorio e di tutta la Toscana”. ha concluso Mazzeo. L’ipotesi di un finanziamento ministeriali era stata annunciata a Novembre scorso proprio dal ministro Dario Franceschini durante la visita all’area archeologica di Volterra.