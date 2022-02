Focolaio in ospedale, trasferiti i pazienti Covid

Spostate in altre strutture le 14 persone risultate positive che erano ricoverate al Santa Maria Maddalena, ora tornato pienamente operativo

VOLTERRA — L'ospedale Santa Maria Maddalena da questo pomeriggio (19 febbraio) è tornato alla sua piena funzionalità. Ad assicurarlo è stata l'Azienda Usl Toscana nord ovest, specificando che ieri "si era provveduto a trasferire in altre strutture aziendali (soprattutto cure intermedie) i 14 pazienti positivi" al Covid-19 che si trovavano nel reparto di Medicina del presidio ospedaliero volterrano, che sin dall'inizio della pandemia è stato mantenuto no-Covid.

"Stamani - hanno aggiunto dall'azienda sanitaria - si sono poi svolte le necessarie operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature e alle 14 di oggi (19 febbraio) il reparto medico è stato riaperto regolarmente ai ricoveri".

"Ringrazio tutto il personale impegnato in questi giorni nel ripristino delle attività ospedaliere no Covid a Volterra - ha commentato il direttore generale Ausl Tno, Maria Letizia Casani -. La riapertura della Medicina ai ricoveri è avvenuta in tempi record, grazie anche alla stretta collaborazione tra ospedale e territorio. Molti dei pazienti positivi che erano ricoverati a Volterra sono infatti stati accolti in strutture territoriali dedicate alle cure intermedie".