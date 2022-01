I nuovi casi in Alta Valdicecina sono 84

Nelle ultime 24 ore, emersi oltre 80 nuovi casi nei Comuni dell'Alta Valdicecina. In tutta la Toscana sono 7.567, con un tasso giornaliero di 206,28

VOLTERRA — Sui 720 nuovi casi di positività registrati nella provincia di Pisa nelle ultime 24 ore, sono 84 i contagiati dal Covid in Alta Valdicecina tra ieri e oggi. Questa la ripartizione dei nuovi casi Covid-19 per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Volterra 41 (con un tasso giornaliero d'incidenza di 417,35 per 100,000 abitanti, il più alto di tutto il territorio dell'Asl Toscana nord ovest), Castelnuovo Val di Cecina 8, Pomarance 19, Castellina Marittima 5, Montecatini Val di Cecina 4, Casale Marittimo 2, Riparbella 2, Montescudaio 2, Guardistallo 1 (tasso d'incidenza di 85,11).



Nelle ultime 24 ore, in Toscana sono stati riscontrati 7.567 nuovi contagi, per un tasso giornaliero d'incidenza di 206,28 ogni 100.000 abitanti. In provincia di Pisa si registra invece un tasso inferiore, pari a 172,90.