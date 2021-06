Il nuovo impianto di atletica è realtà

La gioia e la soddisfazione della Società Atletica Volterra:"Coronamento di una attività portata avanti per anni con passione e dedizione"

CASTELNUOVO VALDICECINA — Inaugurato il nuovo impianto di Castelnuovo Val di Cecina con una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Alberto Ferrini, l'assessore Massimiliano Benini, il presidente FIDAL Toscana Alessandro Alberti, il consigliere FIDAL Alessio Piscini, la presidente FIDAL Pisa Tamara Balestri, il fiduciario nazionale dei Giudici Gara Pier Luigi Dei e altri esponenti della federazione.

"La realizzazione di questo impianto di atletica con rettilineo di 60 metri, pedane per salti in estensione e elevazione e pedana per il getto del peso è il coronamento dell'attività prolifica che abbiamo portato avanti negli ultimi anni in Val di Cecina, grazie all'instancabile Stefano Nardi che con passione e dedizione ha iniziato ad allenare tutti i settori giovanili prima a Castelnuovo e poi a Pomarance", ha spiegato la Società Atletica Volterra.

"L'Amministrazione di Castelnuovo ha accolto da subito la SAV e le idee di Nardi con grande entusiasmo, apprezzando la grande partecipazione dei giovani, e nel tempo ha creduto e stimolato la nostra attività, fino a realizzare un impianto per atletica dal nulla. Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento per questa opera all'Amministrazione tutta e in particolare al sindaco Ferrini. Ieri abbiamo inaugurato con una manifestazione di salti e lanci che ha accolto 80 atleti da tutta la Toscana, e il 26 si replica con la terza prova del Trofeo Ragazzi Interprovinciale."

"Ma questo impianto rappresenta soprattutto un'opportunità per molti giovani e meno giovani di avvicinarsi all'attività fisica di base e all'atletica, con le numerose iniziative che verranno svolte e con gli allenamenti settimanali che inizieranno prestissimo."