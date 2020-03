Covid-19 a Pisa e provincia, i casi sono 51

Nessun nuovo caso in Valdicecina. I tre nuovi positivi: un giovane, una donna e un anziano. In Toscana si sale a 470 (+106). In Italia totale è 14955

PISA — Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è segnalato oggi dall'Ausl in Valdicecina.

I positivi tra Pisa, Valdera e Valdicecina (il Cuoio fa parte dell'Ausl Toscana centro) sono passati da 48 a 51. Si tratta di un giovane di 18 anni di Santa Maria a Monte (è il decimo contagiato in Valdera), una donna di 63 anni di Pisa e un uomo di 90 di Cascina. Il giovane è a casa, gli altri due sono ricoverati nell'Azienda ospedaliera universitaria pisana.

Sono invece 34 i nuovi casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende Pisa, anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Massa, Lucca e Livorno) tra le 16 di ieri (12 marzo) e le 14 di oggi (13 marzo).

Al momento i decessi sono 6 (3 Lunigiana, 1 Lucca, 1 Valle del Serchio, 1 Pisa, indicati in grassetto nei casi già conosciuti nei singoli territori).

I casi in totale nell'Ausl Toscana Centro, con i 34 nuovi di oggi, sale a 182.

In Toscana i nuovi casi di oggi sono 106, il totale nella regione sale a 470.

In Italia oggi sono 14.955 i malati di Coronavirus, 2.116 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati (comprese vittime e guariti) è di 17.660.

Sono 1.266 i morti per Coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno (ieri erano stati 189). Questi i dati resi noti nella conferenza stampa del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

Nuovi casi nell'Ausl Toscana nord ovest

- Pisa e Valdera: 3 casi positivi

giovane di 18 anni, di Santa Maria a Monte (Pisa), a domicilio;

donna di 63 anni, di Pisa, ricoverata in AOUP;

uomo di 90 anni, di Cascina, ricoverato in AOUP.

- Apuane e Lunigiana: 12 casi positivi

uomo di 63 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 35 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 74 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 58 anni, di Massa, a domicilio;

donna di di 57 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 60 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 43 anni, di Carrara, a domicilio:

donna di 63 anni, di Carrara, a domicilio;

uomo di 81 anni, di Carrara, ricoverato all'ospedale Apuane;

uomo di 45 anni, di Aulla, a domicilio;

donna di 65, di Mulazzo, ricoverato in ospedale;

uomo di 27 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale.



- Lucca: 6 casi positivi

donna di 78 anni, di Lucca, ricoverata all'ospedale San Luca;

uomo di 77 anni, di Capannori, ricoverato all'ospedale San Luca;

donna di 81 anni, di Lucca, ricoverata all'ospedale San Luca;

donna di 55 anni, di Lucca, ricoverata all'ospedale San Luca;

uomo di 72 anni, di Lucca, ricoverato all'ospedale San Luca;

uomo di 52 anni, di Lucca, ricoverato all'ospedale San Luca.

- Livorno e Val di Cornia: 10 casi positivi

donna di 49 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 45 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 77 anni, di Livorno, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

uomo di 77 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

uomo di 54 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

uomo di 72 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno.uomo di 98 anni, di Campiglia Marittima, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

uomo di 55 anni, di Piombino, a domicilio;

donna di 54 anni, di Piombino, a domicilio;

uomo di 71 anni, di Piombino, ricoverato all'ospedale di Piombino;



- Versilia: 3 casi positiviuomo di 47 anni, di Viareggio, ricoverato in AOUP;

uomo di 82 anni, di Camaiore, ricoverato all'ospedale Versilia;

uomo di 69 anni, di Viareggio, ricoverato all'ospedale Versilia.

Casi già conosciuti nell'Ausl Toscana nord ovest

A seguire il quadro dei 148 casi risultati precedentemente positivi sul territorio dell’Asl:

Ambito territoriale di Pisa (compresa AOUP) – 33

uomo di 84 anni, di Pisa, è ricoverato in ospedale;

uomo di 56 anni, di Calci (Pisa), verrà ricoverato in ospedale;

uomo di 47 anni, di Cascina (Pisa), ricoverato in ospedale;

uomo di 60 anni, di San Giuliano Terme (Pisa), ricoverato in ospedale;

uomo di 75 anni, di Peccioli (Pisa), ricoverato in ospedale;

ragazzo di 9 anni, di Pisa, a domicilio;

uomo di 62 anni, di Pisa, a domicilio;

donna di 61 anni, di Pisa, a domicilio;

marito (di 68 anni) e moglie (di 65 anni), di Pomarance, entrambi a domicilio;

donna di 78 anni, di Pontedera, a domicilio;

donna di 19 anni, di Pontedera, a domicilio;

uomo di 51 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale;

uomo di Pisa (patologie pregresse) ricoverato in ospedale;

uomo di 55 anni, di Lajatico, a domicilio;

donna di 44 anni, di Pisa, a domicilio;

uomo di 78 anni, di Pisa, è ricoverato in ospedale;

uomo di 45 anni e donna di 44 anni, di Calcinaia, ricoverati in ospedale;

uomo di 59 anni, di Santa Maria a Monte, a domicilio;

uomo di 41 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale;

uomo straniero, ricoverato in ospedale;

uomo di 40 anni, non si conosce domicilio, ricoverato in ospedale;

uomo di 79 anni, di Pisa, deceduto l’8 marzo all’ospedale di Pisa;

donna di 56 anni, residente a Volterra, a domicilio;

un uomo di 43 anni, operaio di nazionalità polacca residente a Pisa, ricoverato in ospedale;

un giovane di 21 anni, di Pisa, risultato positivo ad un tampone ed emerso per verifiche incrociate tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e l’Asl Toscana nord ovest, è a domicilio;

un cittadino di 59 anni, di Cascina (Pisa), è a domicilio;

due cittadini residenti a San Giuliano Terme (Pisa), marito e moglie, entrambi di 58 anni, sono nella propria abitazione;

altro cittadino di San Giuliano Terme (Pisa), di 38 anni, ancora ricoverato in ospedale;

marito e moglie (lui di 60 anni, lei di 65), residenti in Valdera; sono entrambi a domicilio.



Ambito territoriale di Massa – 46

uomo di 84 anni, di Fosdinovo, è ricoverato in ospedale;

uomo di 22 anni, di Mulazzo, è ricoverato in ospedale;

uomo di 74 anni, di Aulla, è ricoverato in ospedale;

uomo di 62 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 35 anni, di Montignoso, a domicilio;

uomo di 74 anni, di 74 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 52 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 88 anni, di Pontremoli, ricoverata in ospedale;

uomo di 69 anni, di Massa; a domicilio;

uomo di 43 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 73 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale;

donna di 46 anni, di Villafranca in Lunigiana, a domicilio;

donna di 49 anni, di Pontremoli, a domicilio;

uomo di 70 anni, di Aulla, a domicilio;

uomo di 81 anni, domiciliato ad Aulla, ricoverato in ospedale;

uomo di 66 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di Mulazzo, ricoverato in ospedale;

donna di 77 anni, di Bagnone, ricoverata in ospedale;

uomo che risiede nella zona Massa ma lavora a Sarzana (contatti in quel territorio).

uomo di 59 anni, di Massa; a domicilio;

uomo di 57 anni, di Massa, ricoverato in ospedale;

uomo di 41 anni, di Villafranca in Lunigiana, ricoverato in ospedale;

donna di 30 anni, di Sarzana, ricoverata in ospedale;

uomo di 66 anni, di Zeri, ricoverato in ospedale;

uomo di 58 anni, di Fivizzano, ricoverato in ospedale;

uomo di 85 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale;

uomo di 87 anni, di Mulazzo (Lunigiana), deceduto l’11 marzo all’ospedale Apuane dove era ricoverato dall’8 marzo;

uomo di 77 anni, di Licciana Nardi (Lunigiana), deceduto il 12 marzo all’ospedale Apuane dove era ricoverato dall’8 marzo;

uomo di 84 anni, di Villafranca in Lunigiana, deceduto l’11 marzo all’ospedale Apuane dove era ricoverato dall’8 marzo;

altro uomo anziano, di Zeri (Lunigiana), anche lui ricoverato in ospedale;

altra donna ricoverata in ospedale;

uomo di 80 anni, di nazionalità tedesca, ricoverato in ospedale, è residente a Tresana;

uomo di 68 anni, di Filattiera, ricoverato in ospedale;

uomo di 63 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale;

la moglie dell’uomo di Pontremoli, di 63 anni, a domicilio;

uomo di 66 anni, domiciliato a Massa, di nazionalità belga, a domicilio;

donna di 63 anni, di Massa, ricoverata in ospedale;

bambina di 50 giorni di Mulazzo, ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze;due uomini di Fivizzano, uno di 72 anni e l’altro di 64; entrambi sono ricoverati in ospedale;

un cittadino di 72 anni di Licciana Nardi, in Lunigiana, ancora ricoverato in ospedale;

la moglie dell'uomo di Licciana Nardi, di 70 anni, è in quarantena nella sua abitazione dopo essere stata ricoverata in ospedale;

un cittadino di Pontremoli di 76 anni, ricoverato in ospedale;

una donna di 65 anni di Codogno tornata nella seconda casa di Carrara, è ancora in ospedale (il ricovero non è però legato al Coronavirus);

il coniuge della donna è a domicilio;

un uomo di 70 anni di Albiano Magra (Comune di Aulla in Lunigiana) è a domicilio.

Ambito territoriale di Lucca – 31

donna di 48 anni, di Lucca, a domicilio;

donna di 82 anni, di Lucca, è ricoverata in ospedale.

uomo di 69 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

donna di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, a domicilio;

uomo di 58 anni, di Lucca, a domicilio;

uomo di 65 anni, di Lucca, amministratore pubblico, a domicilio;

donna di 50 anni, di Capannori, ricoverata in ospedale e poi tornata a domicilio;

uomo di 66 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

uomo di 55 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale e poi tornato a domicilio;

uomo di 80 anni, di Castelnuovo Garfagnana, deceduto l’11 marzo all’ospedale di Lucca;

uomo di 54 anni, di Lucca, in ospedale;

bambina di 2 anni, di Lucca, ricoverata in ospedale ma adesso a casa;

uomo di 68 anni, di Capannori, in ospedale;

uomo di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, in ospedale;

uomo di 60 anni, di Capannori, a domicilio;

uomo di 70 anni, di Porcari, a domicilio;

uomo di 77 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale; deceduto il 12 marzo all’ospedale di Lucca;

altro uomo di Lucca, a domicilio;

uomo di 70 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

uomo di 58 anni, di Capannori, a domicilio;

uomo di 59 anni, di Capannori, a domicilio;

uomo di 58 anni, di Capannori; a domicilio;

uomo di 55 anni, di Porcari, a domicilio;

uomo di 58 anni, di Capannori; ricoverato in ospedale;

uomo di 48 anni, di Capannori, a domicilio.

due cittadini lucchesi, marito e moglie (lui ha 66 anni, lei 55) ricoverati in ospedale;

un cittadino di 60 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale;

un cittadino di Capannori di 59 anni, è ricoverato in ospedale, trasferito da Lucca a Firenze (Centro di riferimento regionale);

un cittadino di Capannori di 55 anni, è ricoverato in ospedale;

un altro uomo di Capannori ricoverato in ospedale.

Ambito territoriale di Livorno – 13

donna di 49 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 45 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 63 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 93 anni, di Livorno, a domicilio;

donna di 96 anni, di Livorno, a domicilio;

donna di 73 anni, di Livorno, ricoverata in ospedale;

uomo di 80 anni, di Livorno, ricoverato in ospedale;

uomo di 71 anni, di Piombino, passato dal Pronto Soccorso, a domicilio;

una donna di 54 anni, casalinga, di Livorno, è ricoverata in ospedale;

un cittadino livornese di 54 anni, è a casa dopo un accesso in ospedale;

un cittadino di Livorno di 55 anni ricoverato in ospedale;

marito e moglie (uomo di 73 anni, donna di 70), residenti in Val di Cornia, entrambi a domicilio.



Ambito territoriale della Versilia – 21

donna di 58 anni, di Pietrasanta, a domicilio;donna di 79 anni, di Pietrasanta, è ricoverata in ospedale;

donna di 54 anni, di Viareggio, a domicilio;

uomo di 70 anni, residente a Bologna ma domiciliato a Seravezza, a domicilio;

uomo di 78 anni, di Stazzema, ricoverato in ospedale;

uomo di 59 anni, di Viareggio, ricoverato in ospedale;

donna di 73 anni, di Massarosa, ricoverata in ospedale;

giovane donna di 26 anni, di Viareggio, a domicilio;

ragazzo di 18 anni, di Viareggio, a domicilio;

uomo di 65 anni, di Viareggio, ricoverato in ospedale;

un uomo di 63 anni, di Camaiore, a domicilio;

2 casi di Seravezza: un uomo di 83 anni ed un uomo di 53 anni, entrambi a casa;

4 casi di Forte dei Marmi, tutti a casa: uomo di 52 anni, donna di 49 anni (la moglie dell’uomo di 52 anni), ragazzo di 23 anni, ragazza di 16 anni;

una donna di 79 anni di Forte dei Marmi ricoverata in ospedale;

un uomo di 44 anni, di Massarosa, a domicilio;

un uomo di 47 anni, di Camaiore, a domicilio;

un uomo di 52 anni, di Viareggio, è ricoverato in ospedale;

donna del 1942 domiciliata a Seravezza, ricoverata in ospedale;

un cittadino di 76 anni, residente a Viareggio, ricoverato in ospedale;

un uomo di 44 anni di Torre del Lago, a domicilio;

il figlio dell’uomo residente a Torre del Lago, che ha 10 anni, e a domicilio a Camaiore.