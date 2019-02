Domande e risposte sulla sanità volterrana

V​enerdì 15 febbraio un incontro pubblico su ospedale, di Auxilium Vitae, Inail, Rems e dell'azienda pubblica servizi alla persona Santa Chiara

VOLTERRA — Il Comune di Volterra riprende il ciclo di incontri pubblici, sospeso con le festività natalizie, sui temi più importanti per la città e per il territorio. Stavolta sarà la volta della Sanità. Venerdì 15 febbraio nella Sala Melani di Torre Toscano, in Piazza San Michele, si parlerà dell'ospedale, di Auxilium Vitae, Inail, Rems e dell'azienda pubblica servizi alla persona Santa Chiara.

"Sono tutti elementi del complesso sistema sociosanitario del nostro territorio – spiega il sindaco Marco Buselli- Abbiamo delle risposte importanti dalla Regione e dalla Asl sul nostro Ospedale, che daremo in quella sede, ma abbiamo ancora tante domande che aspettano risposta. La Regione ha promesso un protocollo specifico di rilancio per l'Ospedale, ma si aspetta ancora una svolta per quanto riguarda il rafforzamento attraverso figure chiave, che dovranno sostituire chi va in pensione e i trasferimenti, in modo da rilanciare il ruolo di ogni settore dell'Ospedale. L'occasione servirà a fare il punto e ad ascoltare eventuali altre richieste che provengano dagli operatori sanitari e dalla popolazione. Si parlerà anche della Sanità sul territorio. In questo incontro presenteremo le dieci domande che porteremo ai vertici aziendali e alla Regione sul nostro Ospedale, inteso come complesso unico nel suo genere e frutto dell'articolazione fra Asl, Inail ed Auxilium Vitae, compresa la nuova dimensione della Rems".