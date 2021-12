Nuovo boom di contagi, oltre 400

La mappa delle positività emerse nelle ultime 24 ore tra i comuni dell'area Pisana, della Valdera, dell'alta Val di Cecina e del Cuoio

PISA — Nuovo boom di contagi in provincia di Pisa, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 421 nuovi casi di Coronavirus.

La mappa delle positività emerse nelle ultime 24 ore è stata diffusa via social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Ecco la distribuzione in provincia: Sono 162 nell'Area Pisa (Vicopisano 13, Crespina Lorenzana 8, Cascina 47, Calci 6, Vecchiano 10, San Giuliano Terme 25, Pisa 51, Fauglia 2), 178 in Valdera (Ponsacco 39, Lajatico 3, Peccioli 10, Terricciola 8, Palaia 8, Calcinaia 22, Capannoli 11, Bientina 14, Buti 7, Pontedera 34, Casciana Terme Lari 12, Chianni 1, Santa Maria a Monte 9), 26 in Alta Val di Cecina (Guardistallo 2, Volterra 15, Montecatini Val di Cecina 2, Pomarance 5, Riparbella 1, Montescudaio 1) e 55 Cuoio (Montopoli in Val d'Arno 13, Castelfranco di Sotto 13, San Miniato 21, Santa Croce sull'Arno 8).