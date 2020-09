Pioggia di nuovi casi Covid in provincia, più 23

23 casi nelle ultime ore in provincia di Pisa. E' il dato più alto registrato da qualche settimana ad oggi. Sono 113 in Toscana

PISA — Ben 23 nuovi casi Covid in provincia di Pisa dove, da inizio emergenza, si contano 1118 contagi con 91 decessi.

Questo il dettaglio fornito dalla Usl: sull'area pisana Cascina 3 (di cui 1 contatto di caso), Pisa 9 (di cui 1 contatto di caso, 1 rientro dall’estero, 1 individuato grazie ai controlli in stazione ), Vecchiano 1.

Su Valdera e Valdicecina Ponsacco 2, Pontedera 7 (di cui 2 contatti di casi e 1 rientro dall’estero), Santa Maria a Monte 1.

I 23 casi pisani rientrano tra i 113 odierni in Toscana ( età media 40 anni ), in parte ricollegabili a rientri dall'estero o da altre regioni italiane e accertati anche tramite i test effettuati in porti e stazioni.

Oggi non si registrano decessi e ci sono 41 nuove guarigioni. I tamponi hanno toccato quota 576mila mentre le persone ricoverate negli ospedali toscani, nei reparti Covid, sono 77.