Regionali, la squadra di Italia Viva

Il partito presenta i candidati del collegio di Pisa in vista delle elezioni. "Espressione del volontariato, delle professioni e dell’imprenditoria"

PISA — Italia Viva presenta la sua squadra in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“Una lista competitiva, un giusto mix di esperienza politica, professionalità, competenze e copertura del territorio, per rappresentare al meglio l’intera Provincia di Pisa - commentano i coordinatori territoriali Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio - . Italia Viva a Pisa ha voluto lavorare per una lista che, in aggiunta alla candidatura di Federico Eligi, derivante dall’accordo con +Europa, potesse al meglio raffigurare il Partito nella provincia di Pisa; abbiamo quindi individuato dei candidati politici, espressione del volontariato, delle professioni e dell’imprenditoria, proprio per rappresentare al meglio il nostro territorio e il mondo produttivo".

I candidati nel collegio di Pisa sono:

Maria Elena Bianchi Bandinelli Paparoni, architetto e già assessore nel Comune di San Giuliano Terme

Massimiliano Sonetti, libero professionista, già vicesindaco di Pontedera;

Marina Caterina Magnani, giornalista, addetta stampa dell'università di Pisa;

Riccardo Alì, imprenditore nel settore risorse umane;

Giulia Dani, già coordinatore operativo e responsabile volontari per la Misericordia di San Miniato;

Leonardo Fedeli, impiegato già assessore nel Comune di Pomarance;

Franca Mencacci, pensionata, governatrice della Misericordia di Lari.

“Una squadra forte e valida - concludono i coordinatori- che abbiamo messo insieme con la disponibilità di molti e con un grande lavoro da parte del nostro Europarlamentare, Nicola Danti, che vogliamo ringraziare per l’aiuto ed il coordinamento; a questo punto potremo finalmente fare quello che più ci piace, Politica in mezzo alla gente, per ascoltare e proporre. Italia Viva, anche a Pisa, è pronta a questa fantastica sfida”.