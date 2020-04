Zero nuovi contagi tra Valdera e Alta Valdicecina

La tendenza nazionale e regionale al progressivo contenimento dell'epidemia Covid-19 più che confermata oggi a livello locale

PONTEDERA — Dati più che positivi arrivano oggi dalla Azienda Usl Toscana nord ovest, che in relazione alle ultime 24 ore non segnala decessi legati al coronavirus nell'area pisana e neppure nuovi contagi in Valdera e in Alta Val di Cecina.

Nel frattempo aumentano le guarigioni mentre sono scese a 19 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva all'ospedale Lotti di Pontedera.

Oltre ai positivi-Covid, tuttavia, dal monitoraggio giornaliero risultano ancora 8.365 persone in isolamento domiciliare precauzionale - non sottoposti a tampone - su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (province di Pisa, Massa-Carrara, Lucca e Livorno).