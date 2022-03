124 nuovi contagi in una settimana in Valdicecina

Nel bollettino dell'Azienda Usl Toscana nord ovest casi Covid in discesa negli ultimi sette giorni. Meno ricoveri al Lotti, terapie intensive stabili

VOLTERRA — Il bollettino settimanale dell'Azienda Usl Toscana nord ovest conferma la fase discendente del contagio nel proprio bacino territoriale. I dati che vanno dal 22 al 28 Febbraio, infatti, indicano che ci sono stati 6.730 nuovi casi Covid. Oltre mille in meno rispetto al quello precedente, che ne contava al contrario 8.020.



Nel distretto dell'Alta Valdicecina e della Valdera, unitamente a quello delle Valli Etrusche, sono stati registrati 1.293 nuovi casi Covid. Tra questi, 531 sono riferiti a persone con età inferiore ai 35 anni.



Di seguito, i Comuni della zona Alta Valdicecina e Valdera con i relativi casi settimanali: Bientina 46, Buti 39, Calcinaia 50, Capannoli 29, Casciana Terme Lari 44, Castelnuovo Val di Cecina 2, Chianni 3, Lajatico 2, Montecatini Val di Cecina 3, Palaia 6, Peccioli 6, Pomarance 36, Ponsacco 48, Pontedera 120, Santa Maria a Monte 66, Terricciola 14, Volterra 36.



Questa, invece, la ripartizione tra i Comuni delle Valli Etrusche: Bibbona 9, Campiglia Marittima 110, Casale Marittimo 6, Castagneto Carducci 44, Castellina Marittima 7, Cecina 130, Guardistallo 12, Montescudaio 15, Monteverdi Marittimo 2, Piombino 181, Riparbella 5, Rosignano Marittimo 164, Santa Luce 6, San Vincenzo 33, Sassetta 1, Suvereto 18.



Nei due distretti, diminuiscono anche i casi Covid relativi a persone in età scolastica, che nella settimana sono stati 325, suddivisi tra asilo nido (42), scuola materna (52), elementari (87), scuole medie (59) e superiori (88).



Al 28 Febbraio, invece, sono state somministrate in totale 243.835 prime dosi, 223.339 seconde dosi, 193.227 terze dosi.



All'ospedale Lotti di Pontedera, infine, prosegue la diminuzione dei pazienti ricoverati in area Covid, attualmente 20 (14 in meno rispetto alla settimana passata), mentre rimane ancora stabile il numero di letti occupati nel reparto di terapia intensiva, ovvero 3.