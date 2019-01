Al Persio Flacco l'orchestra del Maggio, ci siamo

Un grande appuntamento musicale al teatro volterrano. Il concerto sarà diretto dal Maestro Alvise Casellati, a cinque anni dal crollo delle Mura

VOLTERRA — Sono passati cinque anni dal drammatico crollo di una parte dell'antica cinta muraria di Volterra. Cinque anni in cui molto è stato fatto, motivo per cui vale la pena festeggiare con un concerto speciale al teatro Persio Flacco. Sul palco l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Alvise Casellati. L'appuntamento è per domani, mercoledì 30 gennaio, alle ore 21,15.

"A cinque anni dal crollo delle Mura - ha sottolineato il sindaco, Marco Buselli -, abbiamo voluto dare l'opportunità di un concerto come quello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino alla città. Un'occasione per ringraziare la Regione Toscana, il Mibact, le realtà gemellate, Aiuta Volterra e tutta la miriade di istituzioni, realtà associative, che ci sono state vicine in quei terribili momenti. Ma soprattutto per ringraziare la comunità di Volterra, che in quell'occasione ha saputo rialzare la testa con grande orgoglio e caparbietà".

E' la prima volta il Teatro di Volterra ospita i musicisti del Maggio Musicale sul suo palco.

Purtroppo l’illuminazione delle Mura ai pratini, hanno fatto sapere da palazzo dei Priori, per motivi tecnici sarà attivata nell'arco di due settimane.