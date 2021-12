Biden insultato durante una chiamata in diretta, l'imbarazzo della first lady Biden insultato durante una chiamata in diretta, l'imbarazzo della first lady

Attualità sabato 25 dicembre 2021 ore 09:44

Via le transenne dal nuovo percorso pedonale

Pensato e realizzato per collegare in sicurezza via dei Filosofi con via del Teatro, il passaggio di San Lazzaro è ora percorribile

VOLTERRA — Attorno alle 12 di ieri, 24 Dicembre, la rimozione delle transenne ha permesso la piena percorribilità del nuovo percorso pedonale di San Lazzaro, che rende sicuro il passaggio da via dei Filosofi a via del Teatro. In attesa dell'inaugurazione ufficiale, il sindaco Giacomo Santi e l'assessore Roberto Castiglia hanno brindato con le persone presenti. "Un sentito ringraziamento all'ingegner Ciolli e a tutto il personale dell'ufficio tecnico - ha sottolineato Castiglia -, all'architetto Bonsignori e tutto il personale dell'ufficio Urbanistica, al progettista ingegner Giannelli e alla ditta esecutrice Gabellieri. La inaugurazione a tempi più adatti".