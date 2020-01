Maltempo, arriva il vento di Libeccio

La Sala regionale di protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice giallo per la giornata di domani, martedì 28 gennaio

VOLTERRA — Il maltempo che in queste ore sta interessando la Toscana centro-settentrionale persisterà anche domani, martedì 28 gennaio, con un deciso rafforzamento del vento che soffierà di Libeccio. Per questo la sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice giallo per domani, valida per tutte le 24 ore sulla costa - rischio mareggiate - e nell'entroterra - rischio vento - della Toscana centro-settentrionale.

L'allerta gialla per vento riguarda anche l'Alta Val di Cecina, dove sono attese raffiche fino a 60-80 Km/h.

Più nel dettaglio, dalla sera di oggi, lunedì, rinforzo dei venti di Libeccio con raffiche fino a 60-80 Km/h sui crinali appenninici, zone collinari sottovento all'Appennino e sull'Arcipelago a nord dell'isola di Capraia. Domani, martedì, ulteriore rinforzo dei venti di Libeccio con raffiche fino a 80-100 Km/h o localmente superiori sull'Arcipelago e costa centro-settentrionale, crinali appenninici e zone collinari sottovento all'Appennino, fino a 60-80 Km/h sulle zone collinari e costa meridionale, fino a 40-60 Km/h altrove.

Di conseguenza i mari saranno agitati sulla costa centro-settentrionale con altezza d'onda significativa prossima a 4 metri ed elevati periodi d'onda; molto mossi i bacini meridionali.

Questi fenomeni potranno essere accompagnati da deboli piogge, almeno in Alta Val di Cecina. Piogge più intense, invece, sono attese nelle province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara.