Barni e Muzzi in visita a Volterra

La vicepresidente della Regione e il Soprintendente di Pisa hanno visitato gli scavi a Porta Diana, il museo Guarnacci e il Teatro di San Pietro

VOLTERRA — Il sindaco Giacomo Santi e gli assessori a turismo e culture Viola Luti e Dario Danti, assieme al presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, Roberto Pepi, hanno accolto ieri a Volterra Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, e Andrea Muzzi, soprintendente alle belle arti per Pisa e Livorno.

I due ospiti sono stati accompagnati in visita agli scavi archeologici in corso nei pressi di Porta Diana, scavi avviati da tre settimane per riportare alla luce l'anfiteatro romano, scoperto nel 2015. Successivamente, Barni e Muzzi hanno visitato il museo Guarnacci e il Teatro di San Pietro.

Il sindaco Santi ha consegnato loro una copia del dossier per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2022, che nei giorni scorsi è stato inviato al Mibact per la candidatura ufficiale.