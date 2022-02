Una città etrusca fatta con mattoncini digitali

La Fondazione Golinelli e il Museo nazionale di Marzabotto invitano i ragazzi e le ragazze ad Archeo-Minecraft, per ricreare un insediamento etrusco

BOLOGNA — Per i più giovani, il progetto di Fondazione Golinelli e del Museo nazionale etrusco di Marzabotto (Mnema), potrebbe essere un modo divertente e alternativo per studiare la storia. Sì, perché dalla collaborazione dei due enti nasce Archeo-Minecraft, un percorso online fra scienza, archeologia e nuove tecnologie in cui i partecipanti potranno ricostruire digitalmente una città etrusca.



L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni, si svolgerà dalle 15 alle 17 di sabato 12, 26 Marzo e 2 Aprile. L’incontro fra videogiochi e archeologia ha portato ad alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni. Ne sono un esempio saghe come Tomb Raider, Assassin's Creed e Uncharted, nelle quali i giocatori si avventurano in civiltà del passato. Proprio da queste esperienze Archeo-Minecraft prende come ispirazione la componente educativa e si affida, per quella interattiva e di intrattenimento, a un altro elemento: la possibilità di creare la città alla base della propria esperienza ludica.



Durante gli appuntamenti, i partecipanti si confronteranno con la direttrice Denise Tamborrino e l’archeologa responsabile delle collezioni del Museo Federica Timossi, per scoprire alcuni dei tratti piùparticolari della civiltà etrusca. Dopodiché, gli iscritti al ciclo di Archeo-Minecraft vestiranno i panni di una micro-comunità, organizzandosi per rispondere alla sfida proposta con l'aiuto dei tutor esperti di Fondazione Golinelli: creare col gioco una città etrusca reinterpretando quanto imparato.



Ogni appuntamento si focalizzerà su un aspetto particolare dell’organizzazione urbanistica etrusca, contribuendo ad arricchire e accrescere la costruzione digitale. Un modo per rivivere, anche attraverso il gioco, l'essenza di Volterra, che alle proprie origini faceva parte della dodecapoli etrusca.