La Città della Rocca è un modello europeo

Con Budapest, Porto e Barcellona, il progetto Uncharted dell'Unione europea coinvolge anche il Comune. I risultati saranno svelati a Londra nel 2023

VOLTERRA — La Città della Rocca a fianco di Budapest, Porto e Barcellona. Volterra è stata infatti selezionata come centro di una importante ricerca europea per studiare i modelli di pianificazione strategica culturale, attuati nei differenti contesti sociali ed economici, in Ungheria, Portogallo, Spagna e Italia.



Lo scopo della ricerca è quello di identificare i valori che ciascun caso di studio associa alla cultura, alle attività culturali, al turismo, all’economia e al patrimonio del proprio territorio. Sulla base di questi valori, verranno approfonditi i processi di valorizzazione messi in atto dalle amministrazioni locali, anche in relazione alle politiche nazionali e europee, al fine di compilare un repertorio di buone pratiche e raccomandazioni. Il modello culturale di Volterra diventa, quindi, un modello da divulgare e replicare in tutta l'Unione europea.



Lo studio è completamente finanziato dal programma comunitario Orizzonte 2020, nell’ambito del progetto Uncharted (Understanding, Capturing and Fostering the Societal Value of Culture) e non avrà dunque alcun costo a carico dell’amministrazione locale.



Proprio al fine di avviare i lavori, una rappresentanza del progetto è stata in visita al Comune di Volterra, ospite del sindaco Giacomo Santi e dell’assessore alle Culture Dario Danti. Hanno partecipato all’incontro il professor Arturo Rodriguez Morato dell'università di Barcellona e coordinatore generale del progetto Uncharted, il professor Gabor Sonkoly dell'università Elte di Budapest, il professor João Teixeira Lopes dell'ateneo di Porto e il Prof. Mauro Stampacchia, storico dell'università di Pisa. Con loro anche Pietro Masi, amministratore della società Promoter e responsabile del coordinamento del caso di studio a Volterra, e la dottoressa Antonella Fresa, esperta internazionale di progettazione comunitaria e coordinatrice tecnica del progetto.



Gli esiti di questa indagine e il piano per le azioni future saranno presentati a Londra a Gennaio 2023, mettendo a confronto il lavoro svolto da tutti i partner europei. Durante il 2023 si terranno incontri pubblici per promuovere in tutta Europa le raccomandazioni emerse dagli studi. Infine, i risultati della ricerca saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche e divulgative, prodotte in italiano e in inglese.