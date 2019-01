Botteghe Salute, occasione per giovani volterrani

Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata del servizio è di 12 mesi con un assegno mensile pari a 433,80 euro

VOLTERRA — Opportunità di servizio civile per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per i giovani del territorio di Volterra. E’ quella offerta dalla Regione Toscana attraverso l’avviso per la selezione, in tutta al regione, di 220 giovani da avviare nel progetto di servizio civile regionale “Botteghe della Salute” finanziato con il POR FSE 2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro oltre Irap. Sul sito della Regione Toscana, nella sezione dedicata ai cittadini ( http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile) e nella sezione dedicata agli enti (http://www.regione.toscana.it/enti-eassociazioni/sociale/servizio-civile), nonché sul sito www.giovanisi.it sono pubblicati gli elenchi dei progetti finanziati ed il link degli enti titolari dei progetti medesimi per avere informazioni specifiche sui singoli progetti.

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; siano non occupati, disoccupati, inattivi. La domanda di partecipazione, rivolta direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve essere presentata allo stesso ente. La domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato in forma autografa.