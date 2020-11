Capitale della Cultura 2022, Volterra finalista

Il Mibact ha ristretto a 10 la rosa delle città candidate a Capitale Italiana della Cultura per il 2022, fra le quali figura anche il Colle Etrusco

VOLTERRA — "Volterra è una delle dieci città finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura 2022" ha fatto sapere l'assessore comunale alle culture Dario Danti. Prosegue dunque il sogno di Volterra per il 2022, mentre la candidatura di Pisa è stata bocciata.

Volterra è l'unica città Toscana in corsa. Le altre nove finaliste sono: Ancona, Bari, Cerveteri, (Roma), L' Aquila, Pieve Di Soligo (Treviso), Procida (Napoli), Taranto, Trapani e Verbania (Verbano-Cusio-Ossola).

Le dieci città finaliste presenteranno i propri dossier alla Giuria in una audizione pubblica. Gli incontri si terranno, compatibilmente con le misure di contenimento adottate per la situazione epidemiologica in atto, al Collegio Romano, nei giorni 14 e 15 gennaio 2021.