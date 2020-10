Dieci nuovi contagi tra Volterra e Pomarance

L'Ausl Toscana nord ovest, nelle ultime 24 ore, ha rilevato 6 nuovi casi di coronavirus a Volterra, 4 a Pomarance, 2 a Riparbella, 1 a Montescudaio

VOLTERRA — Crescono i contagi da coronavirus in provincia di Pisa - 198 nuovi casi nelle ultime 24 ore stando al bollettino della Regione Toscana - e sono 13 i casi che riguardano i Comuni della Val di Cecina. L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha riferito oggi di 6 nuovi casi emersi fra i cittadini di Volterra, 4 a Pomarance, 2 a Rparbella e 1 a Montescudaio.

Sempre la Ausl, dopo aver comunicato ieri di aver riaperto il reparto Covid-19 dell'ospedale Lotti di Pontedera, ha fatto sapere che nel nosocomio pontederese sono già occupati 20 dei 24 posti letto disponibili per Covid-19, uno dei quali fra i quattro di terapia intensiva.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest, infine, ha avviato una ulteriore ricerca di alberghi sanitari per accogliere persone positive al Covid-19.

Le camere (almeno 8 per struttura) saranno destinate a "pazienti Covid provenienti dagli ospedali in dimissione protetta - è stato specificato -, cioè clinicamente guariti ma ancora potenzialmente contagiosi, oppure a positivi asintomatici o paucisintomatici per i quali non è appropriato il ricovero in ospedale e che non dispongono di una casa adeguata ad ospitarli in sicurezza. Negli alberghi sanitari possono anche essere ospitati contatti stretti di casi positivi qualora non sia possibile garantirne l’isolamento adeguato a casa".