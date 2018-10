Rilancio dell’azione di governo, tappa a Pomarance

I consiglieri regionali Mazzeo, Nardini e Pieroni e l’assessore Fratoni in Val di Cecina per un percorso di ascolto e confronto

POMARANCE — Un incontro di ascolto e confronto, il primo di tre tappe pisane, per condividere e raccogliere idee, critiche e suggerimenti sul documento “Priorità per il rilancio dell’azione del governo regionale”, frutto del vertice di maggioranza con il presidente Enrico Rossi del luglio scorso.

L’appuntamento è per giovedì 4 ottobre, alle 16, al Teatro De Larderel di Pomarance. A presentare il documento insieme ai consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni, ci sarà Federica Fratoni, assessore regionale all’ambiente.

Si parlerà delle priorità indicate nel documento per l’azione del governo regionale, con un focus particolare sul tema dell’energia geotermica.

“Nel luglio scorso – spiegano i consiglieri – abbiamo condiviso un documento che indica le questioni prioritarie determinanti a rilanciare l’azione del governo regionale sintetizzandole in nove punti; abbiamo incontrato le categorie economiche e sociali a livello regionale, ma abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente, che occorresse discutere con l’intera Toscana proseguendo quel dialogo che abbiamo già sperimentato nei momenti più importanti di questa legislatura, come: la riforma sanitaria, il testo unico sul turismo, il Programma regionale di sviluppo. Così, l’iniziativa di giovedì vuol essere un’occasione di confronto diretto su questi nove temi con il territorio pisano utile a capire se le priorità indicate rispondano pienamente alle aspettative del tessuto sociale e istituzionale e, di conseguenza, a migliorare il nostro lavoro in Regione nell’interesse dei cittadini”.