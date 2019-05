Elezioni, l'affluenza alle 19

​Nei 37 Comuni che fanno parte della Provincia di Pisa hanno votato il 53,29 per cento degli aventi diritto, dato superiore a cinque anni fa

PISA — Alle 19 di domenica 26 maggio nella provincia di Pisa ha votato il 53,29 per cento della popolazione. Nel 2014 il dato era al 48,66.

Nel Comune di Pisa hanno votato il 48,40 per cento degli aventi diritto al voto. Alle precedenti elezioni europee del 2014 alla stessa ora aveva votato il 44,09 per cento degli elettori.

Gli altri:

- Bientina 44,60 (37,62)

- Buti 45,64 (41,76)

- Calci 60,61 (51,16)

- Calcinaia 57,04 (50,68)

- Capannoli 59,62 (49,92)

- Casale Marittimo 65,71 (59,06)

- Casciana Terme Lari 50,23 (50,56)

- Cascina 47,81 (43,85)

- Castelfranco di Sotto 56,78 (51,30)

- Castellina Marittima 50,44 (48,72)

- Castelnuovo Valdicecina 68,36 (65,61)

- Chianni 62,28 (57,83)

- Crespina Lorenzana 54,75 (49,05)

- Fauglia 57,54 (57,91)

- Guardistallo 68,92 (65,92)

- Lajatico 60,63 (59,12)

- Montecatini Valdicecina 53,03 (50,71)

- Montescudaio 60,65 (59,55)

- Monteverdi Marittimo 67,41 (71,31)

- Montopoli in Valdarno 56,68 (52,03)

- Orciano Pisano 46,99 (37,48)

- Palaia 59,35 (51,33)

- Peccioli 65,37 (59,48)

- Pisa 48,40 (44,09)

- Pomarance 64,21 (60,97)

- Ponsacco 54,74 (50,64)

- Pontedera 60,21 (52,35)

- Riparbella 48,51 (42,49)

- San Giuliano Terme 54,99 (50,31)

- San Miniato 57,37 (51,84)

- Santa Croce sull'Arno 56,89 (52,32)

- Santa Luce 49,03 (47,38)

- Santa Maria a Monte 41,85 (39,08)

- Terricciola 61,74 (57,43)

- Vecchiano 48,58 (41,82)

- Vicopisano 56,86 (53,53)

- Volterra 60,33 (59,22)

Le urne si sono aperte questa mattina alle 7 ed è possibile votare fino alle 23.

In Toscana l'affluenza alle 19 è al 53 per cento degli aventi diritto, in aumento rispetto al voto del 2014, quando alle 19 aveva votato il 49 per cento.