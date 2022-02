38 nuove positività in Alta Valdicecina

Nelle ultime 24 ore sono dimezzati i nuovi casi rispetto a ieri. Il tasso di incidenza più alto è a Montescudaio, quello più basso a Castellina

VOLTERRA — La rilevazione sui casi riscontrati nelle ultime 24 ore nel territorio dell'Alta Valdicecina ha accertato la presenza di nuovi 38 casi Covid. Nella giornata di ieri, i contagi registrati erano stati 78. Questo il dettaglio dei nuovi contagiati ripartiti per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Montescudaio 5 (tasso di incidenza di 237,19 casi per 100.000 abitanti), Riparbella 3, Volterra 18, Montecatini Val di Cecina 3, Pomarance 8, Castellina Marittima 1 (tasso di incidenza di 53,48).



In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono state accertate invece 559 nuove positività (ieri 756).