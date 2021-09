Biblioteca Guarnacci, arriva un finanziamento

Trieste, sparatoria in centro: 8 feriti, uno in gravi condizioni

Oltre 9mila euro dal Ministero della Cultura per la Biblioteca Guarnacci. La soddisfazione dell'assessore Danti:"Si amplieranno le collezioni"

VOLTERRA — Nel decreto del Ministero per la Cultura, a sostegno della filiera del libro, si prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche degli enti locali e degli istituti culturali, che possono arricchire i propri cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio.



Nell'elenco degli Enti ammessi al contributo c'è anche il Comune di Volterra, che a suo tempo aveva partecipato al bando di distribuzione delle risorse, che risulta tra i beneficiari con l'assegnazione di 9.204,87 euro per l'acquisto di libri per la Biblioteca Guarnacci.





"Queste risorse assegnate - commenta l'assessore alle culture, Dario Danti - permetteranno un notevole ampliamento delle collezioni librarie e permetteranno di sostenere le nostre librerie locali. Questi contributi confermano ancora una volta la vastità e importanza dei giacimenti culturali volterrani e ci danno ulteriori energie per il progetto di Volterra prima Città Toscana della Cultura 2022".