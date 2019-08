Ferito portato a Cecina, la Asl spiega perché

Con una breve nota l'Azienda Usl Toscana nord ovest risponde ai dubbi sollevati da Paolo Moschi. Ma la spiegazione solleva ulteriori dubbi in Upv

VOLTERRA — "L'incidente avvenuto due domeniche fa sulla SS68 a Saline era - hanno spiegato dalla Asl Toscana nord ovest - a dinamica maggiore, in soggetto con sospetto politrauma. In questi casi è prevista, da percorso regionale, la centralizzazione del ferito in strutture ospedaliere in cui sia presente una terapia intensiva. Per questo motivo il medico intervenuto sul posto ha deciso di trasportarlo all’ospedale di Cecina".

Questa la replica dell'azienda sanitaria ai dubbi sollevati dal consigliere comunale di Uniti per Volterra, Paolo Moschi ("Ferito portato all'ospedale di Cecina, perché?").

Una spiegazione che in parte chiarisce il caso e in parte solleva ulteriori dubbi in Upv.

"L’iter del soccorso è indubbiamente corretto e non ci sono motivi di diversa interpretazione - ha commentato il dottor Marzio Innocenzi, anche lui in consiglio comunale per Uniti per Volterra -, ma dalla risposta fornita dalla Azienda si capisce senza dubbio che il Pronto Soccorso e l’Ospedale di Volterra non sono considerati idonei a prestare cure in casi in cui esista un sospetto di patologia maggiore, a causa della mancanza di una terapia intensiva. Questa inidoneità può esistere in ogni caso capace di evoluzione e porta a concludere nella rischiosità dell’ospedale di Volterra, a prescindere. Quindi che fa l’ASL, mantiene una struttura che per sua stessa ammissione non è idonea neppure a trattare e stabilizzare in sicurezza un trauma o come più volte e da più parti si è chiesto, fa qualcosa per dotarla di almeno due posti di terapia intensiva, cosa peraltro facilmente fattibile sfruttando quanto già esistente a Volterra?"