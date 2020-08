Fidanzi di Idv con Orgoglio Toscana per Giani

Il coordinatore regionale di Italia dei Valori è candidato al consiglio della Regione con la lista Orgoglio Toscana, che sostiene Eugenio Giani

VOLTERRA — Il Coordinatore regionale dell'Idv Toscana Paolo Fidanzi è candidato al consiglio regionale con la lista Orgoglio Toscana, capolista nella circoscrizione di Pisa. Lista che fa parte dello schieramento di centrosinistra a sostegno del candidato governatore Eugenio Giani.

"Si parte davvero, una sfida nuova che affronto con aperta convinzione e determinazione - ha dichiarato Fidanzi -. La politica concreta si fa in Regione e li vorrò esserci per cambiare le cose, per correggere le scelte di un buon governo di centrosinistra, piuttosto che favorire quelle di un possibile governo disastroso leghista e di estrema destra".

"Ottima decisione di Eugenio Giani a proposito della rianimazione a Volterra - ha aggiunto il candidato di Orgoglio Toscana, rivolgendosi agli elettori -. Si è data una giusta risposta politica alla richiesta della Fondazione CRV e di tutte le altre associazioni che da tempo chiedevano questo importante servizio. Decisione presa superando presumibilmente le resistenze del suo stesso partito, e del sindaco di Volterra, Santi, insieme a quelle della stessa Asl Nord Ovest. Ora alle parole dovranno seguire i fatti e personalmente, come capolista di Orgoglio Toscana per Giani Presidente, se avrò la vostra fiducia farò in modo che ciò avvenga".