Sanità, Nardini ascolta Santi e propone incontro

La consigliera regionale pisana del Pd ha commentato l'intervento del primo cittadino: "Tema importante, voglio far convocare un incontro in Regione"

VOLTERRA — La consigliera regionale Alessandra Nardini è intervenuta per commentare le parole del sindaco Giacomo Santi sul futuro dell'ospedale Santa Maria Maddalena e, più in generale, dei servizi sanitari e socio-sanitari in Alta Val di Cecina. La consigliera si è impegnata a far convocare un incontro in Regione per discutere questi temi.

"So bene - ha detto Nardini - quanto questo tema sia importante e sentito nel nostro territorio e per questo è fondamentale la volontà di lavorare in sinergia ribadita dal nuovo presidente della Società della Salute, Matteo Franconi, durante il Consiglio comunale aperto a Volterra".

"Condivido le richieste del sindaco Santi sulla salvaguardia dei servizi ai cittadini, la tutela dei livelli occupazionali e lo sviluppo di esperienze di interesse regionale. A differenza dell'ennesima polemica messa in piedi dalla capogruppo di "Per Volterra" Roberta Benini, Santi ha indicato con chiarezza quali sono le priorità su cui intervenire".

"La volontà della Regione Toscana - ha concluso Nardini - è quella di garantire a tutte le cittadine e i cittadini il pieno diritto alla salute, senza lasciare nessun territorio indietro. Occorre quindi favorire una maggiore concertazione ed integrazione tra i soggetti operanti in questo settore. Come consigliera regionale del territorio mi attiverò perché sia convocato un incontro in Regione al fine discutere delle legittime richieste e delle proposte che arrivano dalla nuova Amministrazione comunale e per effettuare una ricognizione circa lo stato di attuazione degli impegni presi nella proposta organizzativa per il Polo ospedaliero di Volterra".